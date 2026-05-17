Аналитик Риттер: Запад с 1948 года использует Украину для борьбы с Россией

Риттер: Запад использовал Украину для борьбы с Россией с конца 1940-х годов Аналитик Риттер: Запад с 1948 года использует Украину для борьбы с Россией

Москва17 мая Вести.Западные государства с конца 1940-х годов использовали украинский фактор как инструмент геополитического давления сначала на Советский Союз, а затем и на современную Россию. Такое мнение высказал отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что деятельность американских спецслужб по дестабилизации ситуации в регионе началась еще в 1948 году. В частности, Центральное Разведывательное Управление (ЦРУ) задействовало выходцев из западных регионов Украины для борьбы с СССР. К1950 году у американского командования существовали детальные планы по трансформации украинской территории в опорный пункт для ведения перманентных боевых действий.

Аналитик подчеркнул, что США и европейские страны изначально планировали использовать Украину в качестве барьера, препятствующего развитию и усилению России. Он выразил убеждение в том, что нынешний конфликт стал прямым следствием этой многолетней стратегии Запада.

Риттер призвал европейских лидеров признать пагубность выбранного курса и способствовать скорейшему завершению противостояния. По его оценке, к настоящему моменту уже очевидно, что дальнейшая поддержка Киева лишена смысла.

Эксперт резюмировал, что "украинская игра" западных стран окончена, и Вашингтону вместе с Брюсселем пора искать пути выхода из сложившегося кризиса.

Ранее Риттер заявил, что Россия переиграла НАТО в контексте оборонных наработок.