Экс-сотрудник ЦРУ предрек Западу столкновение с реальностью после Константиновки Экс-сотрудник ЦРУ Биб: компромисс с РФ означает крах многолетней политики Запада

Москва17 июн Вести.Конфликт на Украине закончится либо компромиссом с Россией, либо дальнейшей эскалацией и крахом украинской государственности.

Соответствующим мнением в эфире подкаста норвежского политолога Гленна Диесена на видеохостинге YouTube поделился бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США по анализу России Джордж Биб.

Константиновка вот-вот падет … Нам придется столкнуться с реальностью: если конфликт когда-нибудь завершится, то лишь путем компромисса … Иного пути просто нет, если только он не пойдет по пути эскалации или не приведет к фактическому краху Украины как государства сказал Биб

По словам экс-главы американской внешней разведки, вероятность такого развития событий вынудит страны Запада признать провал стратегии, которой они придерживались последние десятилетия.

То, каким был Запад после холодной войны, потеряло актуальность. Что делать? Именно этот вопрос сейчас задают себе европейцы. В этом одна из причин, почему они не хотят урегулирования этого конфликта. Ведь компромиссное завершение конфликта на Украине вынудит их искать ответ и заставит признать, что их внешнеполитическая стратегия последних 30 лет потерпела полный крах резюмировал Биб

16 июня военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал ИС "Вести" подробности продвижения российской армии в районе Константиновки.

Со своей стороны, замглавы МИД России Александр Алимов заявил, что поведение секретариата и генерального секретаря ООН не позволяет рассчитывать на посредническую роль всемирной организации в урегулировании на Украине.