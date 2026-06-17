МИД: Россия не рассчитывает на посредничество ООН в урегулировании на Украине

МИД России оценил роль ООН как возможного посредника в конфликте на Украине МИД: Россия не рассчитывает на посредничество ООН в урегулировании на Украине

Москва17 июн Вести.У Организации Объединенных Наций (ООН) в настоящее время отсутствует потенциал для выполнения роли посредника в возможных переговорах между Москвой и Киевом по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.

Я пока не вижу каких-то оснований для того, чтобы мы вступали в переговоры такого характера. Посредничество со стороны Организации Объединенных Наций? Я не вижу потенциала у ООН для этого сказал дипломат в интервью газете "Известия"

Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что действия секретариата и генсека всемирной организации дискредитировали их как возможных посредников, лишив их необходимого авторитета и соответствующих полномочий.

Летом 2023 года Россия вышла из заключенной при участии ООН черноморской инициативы по Украине, поскольку ее положения так и не были выполнены. Сделка предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю в обмен на снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Ранее Алимов отмечал, что хотя Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, сама организация является безальтернативной.