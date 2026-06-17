Москва17 июнВести.У Организации Объединенных Наций (ООН) в настоящее время отсутствует потенциал для выполнения роли посредника в возможных переговорах между Москвой и Киевом по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.
Я пока не вижу каких-то оснований для того, чтобы мы вступали в переговоры такого характера. Посредничество со стороны Организации Объединенных Наций? Я не вижу потенциала у ООН для этогосказал дипломат в интервью газете "Известия"
Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что действия секретариата и генсека всемирной организации дискредитировали их как возможных посредников, лишив их необходимого авторитета и соответствующих полномочий.
Летом 2023 года Россия вышла из заключенной при участии ООН черноморской инициативы по Украине, поскольку ее положения так и не были выполнены. Сделка предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю в обмен на снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.
Ранее Алимов отмечал, что хотя Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН, сама организация является безальтернативной.