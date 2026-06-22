Baidu: Россия отказалась рассматривать ООН в качестве посредника по Украине РФ не видит ООН в роли арбитра в украинском вопросе

Москва22 июн Вести.Россия не рассматривает Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве возможного посредника в урегулировании украинского кризиса. Как пишет китайское издание Baidu, Москва жестко обозначила претензии к руководству всемирной организации и поставила под сомнение его способность сохранять беспристрастность.

Поводом для публикации стали дискуссии о потенциальной роли ООН в дипломатическом процессе. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что подобный вариант российской стороной не рассматривается. По его словам, поведение секретариата и генерального секретаря организации лишает ее возможности претендовать на такую роль, а имеющихся полномочий и авторитета для этого недостаточно.

Китайские аналитики обратили внимание, что критика в адрес руководства ООН со стороны Москвы стала более прямой. В публикации отмечается, что Россия фактически поставила под вопрос нейтральность секретариата и его соответствие принципам, закрепленным в Уставе организации.

Baidu также напоминает о критических заявлениях министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша. Российский министр ранее обвинял главу организации в открытом взаимодействии с западными странами и отходе от беспристрастных стандартов, которые должны соблюдаться на таком посту. Согласно оценке китайского издания, раздражение Москвы дополнительно усилили заявления Гутерриша по Крыму и Донбассу, а обсуждение альтернативных переговорных площадок, включая Турцию, еще больше ослабило посреднический потенциал ООН.

В издании указывается, что раздражение Москвы усилили заявления Гутерриша по Крыму и Донбассу. Отмечается, что на этом фоне возможная роль ООН как посредника стала для России неприемлемой, а обсуждение альтернативных площадок, например Турции, дополнительно ослабило позиции всемирной организации.