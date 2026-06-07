Алимов: Россия отказывается от взаимодействия с отдельными структурами ООН Замглавы МИД Алимов: Россия не работает с отдельными структурами ООН

Москва7 июн Вести.Россия отказывается от работы с отдельными структурами Организации Объединенных Наций (ООН), но организация в целом безальтернативна.

Об этом рассказал в беседе с РИА Новости на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель главы МИД РФ Александр Алимов​​​.

Весь секретариат ООН сегодня прозападный. Это наряду с линией Запада на отказ от сотрудничества с Россией отягощает работу в организации для Москвы отметил дипломат

По словам Алимова, существует определенный инструментарий, с помощью которого можно что-то блокировать, и не взаимодействовать в определенных вопросах.

Он напомнил, что РФ заблокировала инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со специальным представителем генсека по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих РФ в зоне СВО.

Но нет многосторонности без ООН сейчас в мире. Сколь неэффективна, громоздка, отягощена она ни была бы, альтернативы, к сожалению, нет констатировал Алимов

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ООН находится в полностью беспомощном состоянии исключительно по собственной вине. В ходе заседания Совета Безопасности ООН по украинской тематике дипломат подчеркнул, что организация заняла предвзятую антироссийскую позицию, ориентируясь на западные идеологические установки.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС напомнил, что выборы нового генерального секретаря ООН должны состояться в нынешнем году. Действующий глава организации Антониу Гутерриш покинет пост 31 декабря 2026 года после завершения второго пятилетнего срока, а новый генсек вступит в должность 1 января 2027 года. Ожидается, что ключевые голосования в Совете Безопасности ООН пройдут летом, а утверждение кандидата Генеральной Ассамблеей — в конце года. По мнению Лаврова, смена генсекретаря дает шанс на то, что в этой организации будет наведен порядок.