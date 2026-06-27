МИД РФ: антироссийские санкции не должны быть нормой в мировой системе Трофимов: РФ не приемлет антироссийские санкции как норму в мировой системе

Москва27 июн Вести.Москва не приемлет укоренение антироссийских санкций в мировой системе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, практика односторонних принудительных мер нарушает Устав ООН, поэтому Россия поднимает на многосторонних площадках вопрос об исключении такой практики из международных отношений. В то же время Москва не спрашивает о сроках снятия санкций, поскольку она их не вводила, передает ТАСС.

К односторонним принудительным мерам все же привыкать нельзя. Эта практика не должна быть частью международной жизни, международного взаимодействия, и все ответственные члены мирового сообщества это понимают заявил Трофимов

Он также сказал, что западные страны не планируют снимать санкции с России ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. При этом, по словам Трофимова, РФ пытается не просто смягчить негативные последствия антироссийских санкций Запада, а работает над системным обнулением эффекта от них.