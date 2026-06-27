Москва27 июн Вести.РФ пытается не просто смягчить негативные последствия антироссийских санкций Запада, а работает над системным обнулением эффекта от них. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

Такое заявление он сделал агентству ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

Задача не в том, чтобы просто смягчить негативные последствия западных односторонних принудительных мер или как-то их обходить, а в том, чтобы значительно диверсифицировать наши внешнеторговые связи, наладить соответствующие механизмы и тем самым системно обнулить эффект от этих односторонних санкций. Сделано уже немало, делается и будет сделано еще больше рассказал Трофимов

Он также подчеркнул, что западные страны не планируют снимать санкции с России ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что ограничительные меры Евросоюза в отношении РФ не дали ожидаемого эффекта.