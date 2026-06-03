Захарова: до Запада доходит, какую прибыль он теряет из-за санкций против РФ

Захарова: Запад начал понимать, какую прибыль он теряет из-за санкций против РФ Захарова: до Запада доходит, какую прибыль он теряет из-за санкций против РФ

Москва3 июн Вести.Западные экономические операторы начинают осознавать, какой прибыли они сами себя лишают из-за санкций, введенных в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистами.

Я думаю, что стало доходить до экономических операторов на Западе, какую прибыль, какие возможности они не просто утратили, но сами у себя украли сказала дипломат на полях ПМЭФ

По словам Захаровой, Москва всегда подчеркивала безумный и дефективный характер этой логики отмены. Она также напомнила, что РФ не страдает из-за отсутствия этих западных операторов и все эти годы развивает собственную экономику.

Дипломат добавила, что благодаря таким площадкам, как форум в Петербурге, у бизнеса со всего мира появляется возможность заявить о себе, а также найти партнеров.

Ранее также сообщалось, что 5 июня, в пятницу, президент РФ Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.