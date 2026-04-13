Москва13 апрВести.В условиях санкций и отмены России представители различных западных институций ведут себя по-разному. Есть те, кто косвенно подтверждает намерение продолжать дружеские отношения с РФ, но многие расчеловечились. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
Во время беседы речь зашла о словах генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, который сообщал, что западные коллеги неофициально продолжают дружбу с российскими музейщиками, несмотря на запреты.
Мария Захарова частично согласилась со словами Пиотровского.
Да, конечно. Кто-то набирается силы мужества просто подойти и сказать. Кто-то чуть ли не моргает, не подмигивает. Кто-то через какую-то молчаливую рассылку, веерное сообщение как бы переподтверждает. То есть все действуют по-разному. А кто-то по-настоящему сломался, многие расчеловечились. Это все то, что называется жизнь. И всегда так было и будетответила Мария Захарова