Москва20 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о набирающем обороте неоварварстве – явлении, связанным с отменой западными странами культуры, искусства и введением ими санкций против людей из этих сфер, передает ТАСС.

В ходе выступления на сессии фестиваля "Интермузей. БРИКС+" она отметила, что в настоящее время людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, своего собственного народа, но и других народов, ставят под санкции.

Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство. Почему? Когда музеи, театры "отменяются", когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли буквально закрываются и перечеркиваются, несмотря на все соглашения и договоренности. Это есть неоварварство сказала дипломат

Ранее рэпер Тимати (Тимур Юнусов) попал в 20-й пакет санкций против России. Соответствующее решение было опубликовано на официальном портале правовых актов Евросоюза.