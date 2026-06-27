Москва27 июн Вести.Попытки Запада подорвать экономику России с помощью финансовых и экономических ограничений не увенчались успехом, Москва выдержала санкционный блицкриг. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам дипломата, это стало возможным благодаря слаженной работе правительства, бизнес‑кругов и всего российского общества.

Мы выдержали санкционный экономический блицкриг благодаря последовательным усилиям российского правительства, общества, деловых кругов. Остаются и останутся безуспешными попытки финансово-экономического удушения России сказал Трофимов

Посол признал в беседе с ТАСС, что, хотя санкции и не проходят бесследно и безболезненно, все же они не привели и не приводят к достижению целей, которые ставят перед собой противники России.

Ранее Трофимов заявил, что страны Запада не планируют снимать санкции с России ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. При этом он подчеркнул, что Москва не станет первой поднимать вопрос об отмене рестрикций, поскольку не она их вводила.