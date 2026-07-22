Эксперт Ханна Нотте заявила в NYT, что Россия не поддастся давлению Аналитик Нотте объяснила провал попыток изолировать Россию

Москва22 июл Вести.Никакие действия западных стран не смогут заставить Россию отказаться от ее геополитической позиции. Такое мнение в статье для газеты The New York Times выразила Ханна Нотте, директор Евразийской программы Центра исследований в Монтерее.

Она отметила, что после начала специальной военной операции Запад попытался разорвать все связи с Москвой в расчете на ее полную изоляцию, однако эти ожидания не оправдались.

Многие ждали, что Россия станет заклятым врагом. Но вскоре ее противникам стало ясно, что страна никуда не денется подчеркивает эксперт

По оценке аналитика, отчуждение от европейских партнеров Россия успешно компенсировала выстраиванием тесного взаимодействия с государствами Глобального Юга. Подобная переориентация внешней политики позволила Москве сохранить международное влияние и экономическую стабильность.