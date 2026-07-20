Титов: экономические отношения России и Запада не вернутся в прежнее состояние

Титов: экономические отношения РФ и Запада не вернутся к прежнему состоянию Титов: экономические отношения России и Запада не вернутся в прежнее состояние

Москва20 июл Вести.Экономические отношения России со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию даже в случае нормализации политических связей. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов в беседе с РИА Новости.

Эксперт пояснил, что даже если политические связи с западными странами вернутся к нормальному состоянию, экономические отношения в прежнем виде не восстановятся.

По мнению спецпредставителя, причиной кроется в том, что Китай продемонстрировал значительно большую эффективность по большинству направлений в текущей геополитической обстановке.

Титов также признал, что ранее Россия совершала ошибку, не уделяя должного внимания стремительному развитию промышленности в Китае. Лишь ситуация с антироссийскими санкциями вынудила Москву обратить внимание на эти изменения.

Ранее стало известно, что американские компании за последние четыре года понесли убытки в размере 200 миллиардов долларов из-за санкций, введенных в отношении РФ.