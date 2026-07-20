Москва20 июлВести.Экономические отношения России со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию даже в случае нормализации политических связей. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов в беседе с РИА Новости.
Эксперт пояснил, что даже если политические связи с западными странами вернутся к нормальному состоянию, экономические отношения в прежнем виде не восстановятся.
По мнению спецпредставителя, причиной кроется в том, что Китай продемонстрировал значительно большую эффективность по большинству направлений в текущей геополитической обстановке.
Титов также признал, что ранее Россия совершала ошибку, не уделяя должного внимания стремительному развитию промышленности в Китае. Лишь ситуация с антироссийскими санкциями вынудила Москву обратить внимание на эти изменения.
Ранее стало известно, что американские компании за последние четыре года понесли убытки в размере 200 миллиардов долларов из-за санкций, введенных в отношении РФ.