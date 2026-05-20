На Западе обратили внимание на укрепление партнерства России и Китая BZ: Москва окончательно повернулась от Европы к Китаю

Москва20 мая Вести.Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с Китаем, что говорит о важном сдвиге в глобальной экономике. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что этот процесс свидетельствует о явном ослаблении экономических позиций Европы, которая, вводя антироссийские санкции, разрушила собственную бизнес-модель.

Западная санкционная политика загнала Россию в объятия Китая. При этом европейцы разрушили и собственную бизнес-модель. Китайская модель процветает пишет автор публикации Томас Фасбендер

Так, торговый оборот РФ и Европы к 2025 году упал на 80% – до 64 миллиардов долларов – в сравнении с 2021 годом. При этом товарооборот России и Китая за тот же период увеличился более чем на 170% и в 2024 году достиг 245 миллиардов долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал работу, проведенную в ходе визита в Китай, очень плодотворной.