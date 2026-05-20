Москва20 мая Вести.Россия приближается к США по уровню торгового оборота с Китаем на фоне "развода" между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" американист Малек Дудаков.

Он отметил, что США долгое время оставались главным партнером КНР, даже в начале кризиса в отношениях между странами, но сейчас ситуация изменилась.

Да, у него [у Китая] почти 800 миллиардов, торговый оборот ежегодный. Сейчас он, конечно, уже резко обвалился, там примерно 500 миллиардов. Ну и у нас, для сравнения, 250. То есть мы на самом деле уже как бы близки к тому, чтобы сравняться с американцами…Это показывает то, что действительно определенный, как это еще в эпоху Байдена любили говорить…тот самый развод в отношениях между США и Китаем, он, конечно же, происходит. Хоть безусловно, их контакты сохраняются, переговоры идут пояснил Дудаков

Ранее сообщалось, что окно для сотрудничества США, Китая и РФ появилось из-за войны с Ираном. Это позволяет создать международный консорциум для более качественного диалога об использовании ресурсов в Центральной Азии.