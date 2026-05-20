Москва20 мая Вести.Отношения между Россией и Китаем носят абсолютно прагматичный характер. Такое мнение ИС "Вести" озвучил ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.

Он добавил, что китайские банки соблюдают все антироссийские санкции США, а Россия не вмешивается в конфликты Пекина с азиатскими странами.

Отношения абсолютно прагматичные. Китайские банки по-прежнему не будут бросаться на самопожертвование под американские санкции. … А мы не будем ввязываться в какие-то китайские разборки с региональными соседями. Вот [председатель КНР] Си [Цзиньпин] погрозил пальчиком Токио, да? Но, в общем-то, позиция России в том, что мы ни в коем случае позицию Пекина в данном случае не занимаем. Мы выстраиваем свои отношения с азиатскими партнерами, поэтому как бы здесь, в этом отношении это гибкое союзничество, оно абсолютно работает в обе стороны рассказал Новиков

Ранее сообщалось, что между РФ и КНР было подписано соглашение о строительстве новой железной дороги. Подписание произошло в рамках визита в Китай президента России Владимира Путина.