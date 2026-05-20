Москва20 мая Вести.Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги. Церемония подписания прошла в Пекине в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Накануне российский лидер прибыл в Китай с официальным визитом. В среду, 20 мая, в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры глав двух государств.

Министр [транспорта России] Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор [госкорпорации "Росатом"] Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги приводит агентство РИА Новости слова ведущего церемонии подписания документа

Помимо соглашения о строительстве железной дороги стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала.