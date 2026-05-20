Москва20 мая Вести.Россия является единственным безопасным поставщиком энергоресурсов для КНР. Такое мнение ИС "Вести" озвучил ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.

Мы для Китая действительно объективно являемся единственным безопасным источником энергоресурсов, и вот это сообщение (заместителя председателя правительства РФ Александра. – Прим. ред.) Новака, оно как раз-таки это подтверждает заявил Новиков

Ранее Новиков заявил, что сотрудничество РФ и КНР является абсолютно прагматичным. Он привел в пример позицию банков Китая по антироссийским санкциям, а также Москвы в отношениях с азиатскими странами.