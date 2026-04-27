Эксперт заявил о преимуществах отсутствия формального союза между РФ и Китаем Стефанович: отсутствие формального союза РФ и Китая - оптимальная конфигурация

Москва27 апр Вести.Отношения России и Китая не являются союзом, и это оптимальная конфигурация на сегодняшний день. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Эксперт подчеркнул, что отношения РФ и КНР - ни в коем случае не союз.

У Китая нет ни малейшего желания ввязываться в происходящее в Восточной Европе, у России нет ни малейшего желания ввязываться в происходящее в Юго-Восточной Азии в силу того, что у Китая весьма развитые отношения с огромным количеством европейских стран, с Евросоюзом в целом, который сейчас стал фактически противником России, у России, напротив, очень развитые отношения с такими странами, как Индия, Вьетнам, страны в Южно-Китайском море, которые имеют противоречия с Китаем отметил эксперт

По его словам, на сегодняшний день "это, наверное, оптимальная конфигурация".

И отсутствие формального союза позволяет России и Китаю как бы согласовывать позиции на верхнем уровне, но при этом придерживаться собственных подходов в отношениях с третьими странами. В целом, на сегодняшний день это, наверное, оптимальная конфигурация сказал Стефанович

Он добавил, что США чрезмерно опасаются связки России и КНР в военной сфере.