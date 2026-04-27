Эксперт объяснил, почему Россия и Китай не считают друг друга угрозой Стефанович: нынешние отношения позволяют РФ и КНР не считать друг друга угрозой

Москва27 апр Вести.Россия и Китай не воспринимают друг друга как угрозу, что является главным следствием текущего уровня отношений между нашими странами. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

По словам эксперта, у двух стран "практически урегулированы все возможные территориальные вопросы".

Самое, наверное, главное позитивное последствие текущего уровня стратегических отношений между Россией и Китаем - это то, что мы не воспринимаем друг друга как угрозу. У нас практически урегулированы все возможные территориальные вопросы. В этом году мы отмечаем 30-летие Шанхайских договоренностей, которые урегулировали вопросы приграничной военной деятельности. У нас действует совместное двустороннее соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и ракет-носителей - опять же, чтобы ничего не вышло неожиданного. И, в конце концов, одним из элементов является совместное обязательство о неприменении ядерного оружия первыми. Про это многие забывают, но можно сказать, что контроль над вооружениями является одним из кирпичиков в фундаменте российско-китайских отношений отметил эксперт

Также в интервью ИС "Вести" Дмитрий Стефанович объяснил преимущества отсутствия формального союза для РФ и КНР.