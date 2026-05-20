Москва20 мая Вести.РФ выстраивает связи со своими союзниками без четкой иерархии и каркаса. Такое мнение ИС "Вести" озвучил ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков.

Он противопоставил это странам Запада, где все отношения строятся по схеме: США и сателлиты.

Стратегическая связка России и Китая объективно работает. Такое выборочное союзничество является моделью для многих стран не-Запада. У нас схожие отношения и с Ираном, и со многими другими странами, и с нашими ближайшими соседями, в отличие от Запада, где строится жесткий каркас, где американцы пытаются построить иерархию, где "мы главные, а вы исключительно сателлиты" заявил Новиков

Ранее Новиков заявил, что Россия является единственным безопасным поставщиком энергоресурсов для Китая.