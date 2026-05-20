Новак: события на мировых рынках не влияют на партнерство РФ и Китая

Москва20 мая Вести.События на мировых рынках не влияют на стратегическое партнерство России и Китая. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он добавил, что страны продолжают реализовывать крупные проекты по всем направлениям.

Думаю, что наше сотрудничество в энергетике уже много лет, много десятилетий последних развивается, и любые события, которые происходят на мировых рынках, они не влияют на наше стратегическое партнерство, и независимо от этого, у нас реализуются крупные проекты и реализуется сотрудничество в энергетике по всем направлениям рассказал Новак

Ранее Новак заявил, что договоренности по "Силе Сибири-2" находятся на финише, а сейчас идет доработка контрактов.