Москва20 маяВести.События на мировых рынках не влияют на стратегическое партнерство России и Китая. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
Он добавил, что страны продолжают реализовывать крупные проекты по всем направлениям.
Думаю, что наше сотрудничество в энергетике уже много лет, много десятилетий последних развивается, и любые события, которые происходят на мировых рынках, они не влияют на наше стратегическое партнерство, и независимо от этого, у нас реализуются крупные проекты и реализуется сотрудничество в энергетике по всем направлениямрассказал Новак
Ранее Новак заявил, что договоренности по "Силе Сибири-2" находятся на финише, а сейчас идет доработка контрактов.