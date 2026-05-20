Новак: по "Силе Сибири-2" сейчас идет доработка контрактов

Новак рассказал о доработке контрактов по "Силе Сибири-2" Новак: по "Силе Сибири-2" сейчас идет доработка контрактов

Москва20 мая Вести.Окончательные договоренности по "Силе Сибири-2" уже на финише, идет доработка контрактов. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Работа идет, и, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов рассказал Новак

Ранее Новак заявил о готовности РФ обеспечить поставки нефти таким партнерам, как Китай, в рамках текущего мирового кризиса.