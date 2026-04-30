Новак заявил, что оценка мощностей стран ОПЕК+ завершится к концу года Новак: оценку производственных мощностей стран ОПЕК+ завершат к концу года

Москва30 апр Вести.Производственные мощности стран ОПЕК+ будут оценены до конца 2026 года. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

По его словам, соответствующая работа была запланирована именно на этот срок, однако процесс будет зависеть от хода ее выполнения.

Это мы планировали сделать к концу 2026 года. Посмотрим, как эта работа идет. Проведем соответствующую оценку отметил Новак

В текущих условиях, добавил он, особую важность приобретает обеспечение стабильных поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. В частности, необходимо оценить потенциальные возможности добычи, доступные странам – участницам соглашения ОПЕК+.

А самое главное, конечно, что мы призываем.., что [ближневосточный] конфликт, который негативно влияет, должен разрешиться для того, чтобы стабилизировалась ситуация не только в нефтяной отрасли, а по всем цепочкам, поскольку это затрагивает в целом экономику и все другие отрасли заключил Новак

Ранее он сообщил, что Россия не намерена выходить из соглашения ОПЕК+, поскольку оно помогает снижать риски на нефтяных рынках в кризисные периоды.