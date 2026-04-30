Новак: у России нет в планах выходить из ОПЕК+ Новак: РФ не намерена выходить из ОПЕК+

Москва30 апр Вести.Россия не намерена выходить из соглашения ОПЕК+, поскольку оно помогает снижать риски на нефтяных рынках в кризисные периоды. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам на полях Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах.

Мы как крупнейшая страна - производитель нефти не собираемся выходить из этой кооперации сказал он

По словам Новака, механизм ОПЕК+ позволяет сглаживать риски нефтяного рынка во время кризисов, поддерживать инвестиционную активность, обеспечивать перспективы развития отрасли и выстраивать постоянное взаимодействие между странами-участницами.

Новак также заявил, что в нефтяной отрасли продолжается глубокий кризис, и на этом фоне начало ценовой войны из‑за выхода ОАЭ из ОПЕК или ОПЕК+ он исключил.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что Россия и Саудовская Аравия пока не обсуждали решение Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из ОПЕК+.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что Объединенные Арабские Эмираты не информировали РФ заранее о намерении выйти из ОПЕК+.