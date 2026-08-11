Трамп заявил, что Путин согласился освободить Гилмана без обмена Трамп: Путин согласился освободить Гилмана без обмена заключенными

Москва11 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился освободить бывшего американского морпеха Роберта Гилмана на гуманитарной основе, без обмена на российского заключенного.

Вашингтон ценит тот факт, что Россия не выдвинула требований по обмену заключенными, добавил американский лидер.

Я с гордостью объявляю, что американский гражданин Роберт Гилман, бывший морской пехотинец США, возвращается домой!.. После моих обсуждений с президентом Владимиром Путиным, Россия согласилась освободить его, в частности из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение, как и тот факт, что Россия не просила об освобождениях взамен написал Трамп в Truth Social

Американский лидер добавил, что самолет с Гилманом приземлится на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне вечером во вторник по местному времени.

Трамп также сообщил, что уже поговорил с освобожденным американцем, и тот попросил чизбургер по возвращении на родину.

По словам Трампа, в команду, занимавшуюся освобождением Гилмана, входили его спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американец Роберт Гилман был освобожден Россией от отбытия наказания в колонии строгого режима для лечения на родине.

Агентство Associated Press, в свою очередь, рассказало, что Гилмана направили в военный госпиталь в Техасе, где он должен пройти осмотр и получить соответствующее лечение.

В октябре 2022 года Гилман был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима за пьяный дебош и нападение на сотрудника МВД России, однако после апелляции этот срок был снижен до 3,5 лет.

Находясь под стражей, Гилман неоднократно нападал на сотрудников исправительных учреждений и правоохранительных органов, из-за чего его приговор несколько раз ужесточался, вплоть до 10 лет колонии строгого режима.

Белый дом неоднократно просил Кремль освободить Гилмана. В частности, этот вопрос поднимался 23 июля во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.