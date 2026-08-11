AP: освобожденного в РФ бывшего морпеха Гилмана направили в госпиталь в Техасе

Освобожденный в России экс-морпех Гилман направлен в госпиталь в Техасе AP: освобожденного в РФ бывшего морпеха Гилмана направили в госпиталь в Техасе

Москва11 авг Вести.Американца Роберта Гилмана, которого освободили в России от отбытия наказания, доставили госпиталь в штате Техас. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) ср ссылкой на директора по стратегии организации Global Reach Эрика Лебсона.

Уточняется, что семья Гилмана вылетела в Техас, чтобы встретиться с ним.

Роберта Гилмана направили в военный госпиталь в Техасе, где ему предстоит пройти медицинское и психологическое обследование и получить необходимое лечение приводит AP слова Лебсона

По информации агентства Reuters, Россия освободила Роберта Гилмана для прохождения лечения на родине 10 августа.

Гилман, родившийся в Польше и имеющий гражданство США, был задержан 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош. В полицейском участке он несколько раз ударил ногой сотрудника МВД.

В октябре 2022 года Гилман был приговорен к 4,5-летнему отбыванию наказания в колонии общего режима, однако после апелляции этот срок был снижен до 3,5 года.

Находясь под стражей, он несколько раз применил силу против работников СИЗО и следователя Следственного комитета России, который проводил его допрос. В итоге ему ужесточили наказание до 8 лет и одного месяца колонии строгого режима.

После второго приговора Гилман продолжил нападать на сотрудников воронежского СИЗО и колонии в Россошанском районе. За это его наказание вновь ужесточили до 10 лет.

Белый дом неоднократно просил Россию освободить Гилмана. В частности, этот вопрос поднимался 23 июля во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.