Москва11 авгВести.Американца Роберта Гилмана, которого освободили в России от отбытия наказания, доставили госпиталь в штате Техас. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) ср ссылкой на директора по стратегии организации Global Reach Эрика Лебсона.
Уточняется, что семья Гилмана вылетела в Техас, чтобы встретиться с ним.
Роберта Гилмана направили в военный госпиталь в Техасе, где ему предстоит пройти медицинское и психологическое обследование и получить необходимое лечениеприводит AP слова Лебсона
По информации агентства Reuters, Россия освободила Роберта Гилмана для прохождения лечения на родине 10 августа.
Гилман, родившийся в Польше и имеющий гражданство США, был задержан 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош. В полицейском участке он несколько раз ударил ногой сотрудника МВД.
В октябре 2022 года Гилман был приговорен к 4,5-летнему отбыванию наказания в колонии общего режима, однако после апелляции этот срок был снижен до 3,5 года.
Находясь под стражей, он несколько раз применил силу против работников СИЗО и следователя Следственного комитета России, который проводил его допрос. В итоге ему ужесточили наказание до 8 лет и одного месяца колонии строгого режима.
После второго приговора Гилман продолжил нападать на сотрудников воронежского СИЗО и колонии в Россошанском районе. За это его наказание вновь ужесточили до 10 лет.
Белый дом неоднократно просил Россию освободить Гилмана. В частности, этот вопрос поднимался 23 июля во время встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.