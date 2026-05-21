Москва21 маяВести.Российское посольство потребовало от Госдепартамента США гуманного обращения с экстрадированными гражданами РФ Олегом Ольшанским и Сергеем Ивиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российской дипмиссии.
Посольство требует обеспечить россиянам надлежащий режим содержания и питания.
Направили в Госдепартамент США официальную ноту с требованием обеспечить нашим гражданам надлежащий режим содержания… включая гуманное обращение, адекватное питание и предоставление необходимой медицинской помощиговорится в заявлении
Об аресте Ольшанского и Ивина сообщалось в декабре 2025 года. Россияне были задержаны в Болгарии по запросу США, в отношении них принято решение об экстрадиции.
Позднее им предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушения санкционного режима.