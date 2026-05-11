Москва11 мая Вести.Окружной суд провинции Кипра Ларнака удовлетворил запрос Вашингтона об экстрадиции россиянина Серажудина Актулаева в США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Постановление суда насчитывает 54 страницы.

Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США отмечается в сообщении

Актулаева взяли под стражу в международном аэропорту Ларнаки 22 мая 2025 года на основании запроса США. Россиянин заявляет, что не в курсе предъявленных ему обвинений и не считает себя виновным. Сейчас он содержится в Центральной тюрьме Никосии, при этом сотрудники посольства РФ оказывают ему всю необходимую помощь и обеспечивают его контакты с родственниками.