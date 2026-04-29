Москва29 апрВести.Россия будет продолжать бороться за каждого своего гражданина, который был несправедливо задержан за рубежом по политическим мотивам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем канале в мессенджере MAX.
Так она прокомментировала дело российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Омбудсмен отметила, что как столько стало известно о задержании ученого в Польше, власти РФ тут же начали принимать меры по его освобождению "из польских застенков".
Продолжим бороться за каждого нашего соотечественника, несправедливо задержанного за рубежом по политическим мотивамподчеркнула она
Москалькова также назвала дело Бутягина вопиющим случаем нарушения прав человека. По ее словам, ситуация нанесла непоправимый урон принципам международного научного сотрудничества.
28 апреля археолога Александра Бутягина и супругу российского военного из Приднестровья обменяли на двух молдавских разведчиков. Обмен состоялся на границе Белоруссии и Польши.