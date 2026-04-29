Москалькова: РФ будет бороться за каждого несправедливо задержанного за рубежом

Омбудсмен РФ высказалась о несправедливо задержанных за рубежом россиян Москалькова: РФ будет бороться за каждого несправедливо задержанного за рубежом

Москва29 апр Вести.Россия будет продолжать бороться за каждого своего гражданина, который был несправедливо задержан за рубежом по политическим мотивам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем канале в мессенджере MAX.

Так она прокомментировала дело российского археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Омбудсмен отметила, что как столько стало известно о задержании ученого в Польше, власти РФ тут же начали принимать меры по его освобождению "из польских застенков".

Продолжим бороться за каждого нашего соотечественника, несправедливо задержанного за рубежом по политическим мотивам подчеркнула она

Москалькова также назвала дело Бутягина вопиющим случаем нарушения прав человека. По ее словам, ситуация нанесла непоправимый урон принципам международного научного сотрудничества.

28 апреля археолога Александра Бутягина и супругу российского военного из Приднестровья обменяли на двух молдавских разведчиков. Обмен состоялся на границе Белоруссии и Польши.