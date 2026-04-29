Песков: обмен Бутягина был очень сложным, спецслужбы провели его успешно

Кремль: обмен Бутягина был очень сложным, спецслужбы провели его успешно Песков: обмен Бутягина был очень сложным, спецслужбы провели его успешно

Москва29 апр Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал состоявшийся обмен археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина как очень сложный и ответственный процесс. Об этом он заявил журналистам.

Безусловно, это был очень сложный, ответственный процесс, и его с успехом провели и финализировали наши специальные службы сказал представитель Кремля

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли встреча президента России Владимира Путина с археологом, Песков сообщил, что на данный момент таких планов нет.

Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.

28 апреля Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

В настоящее время Бутягин находится в Белоруссии. По словам его близких, он надеется вернуться домой, в Санкт-Петербург, в ближайшие дни.