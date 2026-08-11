Иностранцы рассказали, что их приятно удивило в РФ

Иностранцы рассказали, что их приятно удивило в России Иностранцы рассказали, что их приятно удивило в РФ

Москва11 авг Вести.Иностранцев приятно удивили русская культура и менталитет, а также открытые и доброжелательные люди. Об этом они рассказали ИС "Вести".

В социальных сетях растет число иностранных блогеров, которые рассказывают о жизни в России. По словам Данни Армстронга, то, что рассказывали об РФ в Британии, показалось ему несколько преувеличенным.

Бомжи, алкаши, медведи, все такое, все дико, люди так думают, да. Но я бы сказал, что большинство, они как бы просыпаются в последнее время сказал он

Иностранец Мардош Киала отметил, что в России люди очень открытые.

Когда русский человек тебе говорит, что "ты мой друг" или "ты мой близкий", это действительно так есть поделился Киала

Блогер Энди Макелве из Зимбабве уточнил, что его знания о России были в основном из западных СМИ.

Это была почти злодейская версия России из комиксов. Я был очень очарован русской культурой, менталитетом добавил он

Ранее сообщалось, что в первый день лета начал действовать предварительный национальный стандарт, который содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему зарубежных гостей.