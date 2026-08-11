Москва11 авгВести.Иностранцев приятно удивили русская культура и менталитет, а также открытые и доброжелательные люди. Об этом они рассказали ИС "Вести".
В социальных сетях растет число иностранных блогеров, которые рассказывают о жизни в России. По словам Данни Армстронга, то, что рассказывали об РФ в Британии, показалось ему несколько преувеличенным.
Бомжи, алкаши, медведи, все такое, все дико, люди так думают, да. Но я бы сказал, что большинство, они как бы просыпаются в последнее времясказал он
Иностранец Мардош Киала отметил, что в России люди очень открытые.
Когда русский человек тебе говорит, что "ты мой друг" или "ты мой близкий", это действительно так естьподелился Киала
Блогер Энди Макелве из Зимбабве уточнил, что его знания о России были в основном из западных СМИ.
Это была почти злодейская версия России из комиксов. Я был очень очарован русской культурой, менталитетомдобавил он
Ранее сообщалось, что в первый день лета начал действовать предварительный национальный стандарт, который содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему зарубежных гостей.