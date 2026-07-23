Такер Карлсон: Россия – моя любимая страна из всех, где я бывал

Такер Карлсон назвал Россию любимой страной Такер Карлсон: Россия – моя любимая страна из всех, где я бывал

Москва23 июл Вести.Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию любимой страной и заявил, что она потрясающая.

В интервью RT Карлсон напомнил, что он – американец, не имеет никакого отношения к России и не говорит по-русски, однако считает нашу страну "совершенно потрясающей".

Это моя любимая страна из всех, где я когда-либо бывал признался Такер Карлсон

Он также рассказал о недавнем ужине в Великобритании, где гости рассуждали о "тоталитаризме" в России и "нищете" и "страдании" ее граждан. Журналист поинтересовался у автора этих слов, бывал ли он в РФ, на что тот ответил, что только что-то читал.

Карлсон сообщил присутствующим, что бывал в России несколько раз и что Москва гораздо красивее и больше Лондона. После этого, по словам журналиста, на него посмотрели, будто он "какой-то агент России или вроде того".