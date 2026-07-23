Журналист Карлсон сделал заявление о войне США с Россией Журналист Карлсон заявил, что США ведут войну против России

Москва23 июл Вести.США уже ведут войну против России. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью сотрудницам RT Таре Рид и Ольге Батаман.

По его словам, ЦРУ направляет удары вглубь России.

Мы воюем с Россией. Больно об этом говорить. Это безумие сказал американский журналист

Карлсон также считает, что у подобной политики нет оправдания. Как он выразился, если ты гражданин США и "добиваешься войны" с РФ, то ты "пытаешься уничтожить" Соединенные Штаты.

Ранее Карлсон заявлял о попытках втянуть американскую сторону в конфликт с Россией. По его мнению, за этим стоит группа мотивированных людей.