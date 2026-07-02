Москва2 июл Вести.Согласно оценке Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), ИИ-технологии меняют правила ведения войн. Сложившаяся ситуация заставляет оценивать риски повторения масштабного разведывательного противостояния.

Об этом заявил журналист Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Могут повториться истории, которые произошли в XX веке, отметил он.

Интересное поле параллелей возникает. И вырасти на нем могут не только новые Оппенгеймеры, не только новые Курчатовы, но и новые супруги Розенберги. Или в этот раз все будут мудрее и обойдется без шпионажа и казней. Ведь единоличное обладание чем-то сравнимым с ядерным оружием не сулит спокойствия даже обладателю. Один раз уже пробовали. Концепция Operation Dropshot, по которому 300 ядерных бомб должны были уничтожить 85% промышленного и военного потенциала СССР одним ударом была готова уже к 1949 году. От третьей мировой [войны] спас не разум гегемона, а безысходность паритета написал Богданов

США на сегодняшний день поставляют в свои войска больше нового ядерного оружия и реализуют больше программ модернизации ядерных боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны, заявил глава американского Министерства энергетики Крис Райт.

Военная активность стран НАТО у российских границ достигла уровня времен холодной войны, заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.