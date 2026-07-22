Москва22 июл Вести.Украинский конфликт для США превратился в войну-стартап. Об этом журналист Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке для США является примером конвенционального применения средств традиционного американского военно-промышленного комплекса. Однако на Украине американские цифровые корпорации будут тестировать свои технологии.

Пентагон и вообще американский военно-промышленный комплекс (ВПК) как бы разделился сам в себе. На Ближнем Востоке они продолжают вести традиционную американскую конвенциональную войну, на которой зарабатывают такие же конвенциональные представители американского ВПК. Авианосцы, заправщики — это тот традиционный американский военно-промышленный комплекс, который там зарабатывает. Вроде как традиционный ВПК забыл Украину. Почему? Да очень просто, потому что Украина и украинский театр военных действий превратился для них в войну-стартап. Это все перепоручено тем, кто выращивает новые ростки нового типа военного конфликта заявил он

Именно из-за изменившейся стратегии на Украине все больше стали использовать цифровые военные технологии.

Отсюда [у них] дроны на искусственном интеллекте, Palantir, Anthropic и все вокруг них. Это иной сектор, это другие люди. И у американского избирателя, в Сенате создается иллюзия, что на Украину больше не тратят деньги. Это большая иллюзия на самом деле. Украина для них - это война-стартап. А стартап - это всегда главное в американской экономике. Ближний Восток - это вчерашний день, там они будут утилизировать запасы старого вооружения. А здесь [на украинском конфликте] будут нарабатываться технологии. И именно по этой причине они никогда от этого не откажутся. Это операция под чужим флагом, в данном случае под флагом, на котором логотипы различных современных цифровых гигантов добавил Богданов

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров сообщил, что Киев применяет Palantir для ударов по гражданским объектам и мирному населению.