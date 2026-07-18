Киев применяет Palantir для ударов по гражданским объектам и мирному населению СБУ под видом сбора данных использует Palantir для ударов по мирным целям

Москва18 июл Вести.Технологии американской компании Palantir, которые Служба безопасности Украины (СБУ) якобы хотела использовать для сбора доказательств "военных преступлений" России для Международного уголовного суда, на деле применяются для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам и мирному населению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, предоставленный экс-сотрудником СБУ Василием Прозоровым.

Хочу представить вашему вниманию документ, прямо указывающий на сотрудничество СБУ с американской компанией Palantir. В нем СБУ пишет о намерении использовать технологии компании с целью сбора доказательств "военной агрессии России против Украины" для предоставления в Международный уголовный суд. Вместо этого сегодня мы видим, как эти самые технологии применяются для совершения военных преступлений говорится в публикации

По мнению Прозорова, западные страны внедряют технологии ИИ для сбора информации об объектах и нанесения по ним ракетно-дроновых ударов. В качестве примера он привел трагедию в иранском городе Минаб, в результате которой погибли 175 человек, и в Старобельске в ЛНР, где погибли студенты. Экс-сорудник СБУ напомнил, что ВСУ ударили по колледжу в Старобельске как раз после визита главы Palantir Алекса Карпа в Киев.

[Глава Palantir Алекс ] Карп неоднократно заявлял, что искусственный интеллект его компании помогает ВСУ с целеуказанием... К сожалению, опора исключительно на ИИ при нанесении ударов зачастую приводит к ошибкам и жертвам среди мирного населения отметил Прозоров

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что манифест американской компании Palantir "отдает неофашизмом" и даже "нейрофашизмом".

В свою очередь, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил в беседе с ИС "Вести", что манифест американской компании Palantir, разрабатывающей программное обеспечение для спецслужб, наглядно доказывает то, что США по-прежнему вовлечены в войну на Украине. По его словам, Palantir тесно интегрирована со Starlink.