Москва18 июлВести.Американская IT-корпорация Palantir является одной из самых серьезных угроз современному миру. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, гигантской военной компанией управляют "откровенные фашисты".
Не устанем повторять: Palantir — одна из самых больших угроз современному мируотметила Захарова
Дипломат добавила, что корпорация имеет прямое отношение к огромному числу войн за рубежом.
Компания Palantir основана в 2003 году группой инвесторов – выходцев из PayPal. Капитализация корпорации составляет 317,3 миллиарда долларов.
Ранее стало известно, что Украина применяет технологии американской корпорации для ударов по мирному населению и гражданским объектам.