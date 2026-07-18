Захарова назвала одну из главных угроз современному миру Захарова: Palantir – одна из самых больших угроз современному миру

Москва18 июл Вести.Американская IT-корпорация Palantir является одной из самых серьезных угроз современному миру. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, гигантской военной компанией управляют "откровенные фашисты".

Не устанем повторять: Palantir — одна из самых больших угроз современному миру отметила Захарова

Дипломат добавила, что корпорация имеет прямое отношение к огромному числу войн за рубежом.

Компания Palantir основана в 2003 году группой инвесторов – выходцев из PayPal. Капитализация корпорации составляет 317,3 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Украина применяет технологии американской корпорации для ударов по мирному населению и гражданским объектам.