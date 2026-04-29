Москва29 апр Вести.Концепции западных IT-гигантов по ранжированию и сегрегации народов и стран похожи на идеологию Третьего рейха. Такое сравнение привела официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на Российском интернет-форуме.

Дипломат отметила, что западные IT-гиганты иначе смотрят на людей. Современные концепции для них устарели, поэтому теперь они стремятся к порядку действий, которые "не прошли проверку временем".

Например, ранжирование, сегрегация культур, обществ на якобы полезные и якобы никчемные. Ничего не напоминает? Такая попытка уже совершалась в 30-е годы ХХ века в центре Европы, когда в доктринальных документах Третьего рейха предполагалось, что есть целые страны и народы, которые не должны больше в таком качестве существовать добавила Мария Захарова

Официальный представитель министерства напомнила, что в плане Третьего рейха "Ост" славяне описывались как "люди не первого сорта, не имеющие возможности для дальнейшего развития".