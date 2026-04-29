Москва29 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что манифест американской компании Palantir, разрабатывающей программное обеспечение для спецслужб, по ее оценке, "отдает неофашизмом" и даже "нейрофашизмом".

Palantir опубликовала в соцсети X манифест под названием "Технологическая республика", состоящий из 22 пунктов. В документе, в частности, говорится, что демилитаризация Германии после Второй мировой войны была ошибкой, а также утверждается, что "некоторые культуры" достигли прогресса, тогда как другие остаются "упадочными и регрессивными".

Все это, все эти 22 тезиса в совокупности несколько отдают таким нео-, а можно в данном случае и сказать нейрофашизмом сказала Захарова на Российском интернет-форуме

Она подчеркнула, что рассматривает манифест Palantir как заявление не только самой компании, но и всей западной IT-элиты, тесно связанной с западными спецслужбами. По ее словам, эту фирму уже неоднократно подозревали в организации слежки за мировыми лидерами и политическими деятелями.

Захарова также указала, что положения манифеста о "пользе" одних культур и "вреде" других фактически воспроизводят нацистскую идеологию, с которой мир уже столкнулся в XX веке. Она напомнила, что подобные концепции уже существовали, и международное сообщество, по ее выражению, стояло у "края пропасти", но сумело от нее отшатнуться и пойти по иному пути.