В МИД РФ назвали ремилитаризацию фашизма следствием общезападной логики Захарова: ремилитаризация фашизма – это следствие общезападной расистской логики

Москва18 июл Вести.Стремительная ремилитаризация фашизма является следствием общезападной расистской логики. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя мнение главы корпорации Palantir Алекса Карпа относительно послевоенной Германии.

Дипломат обратила внимание, что Карп в книге "Технологическая республика" написал о необходимости отмены "послевоенной кастрации Германии и Японии". Он также высказал мнение, что Европа "платит высокую цену" за "обезоруживание" Третьего рейха.

Эта стремительная ремилитаризация фашизма - естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее посол России в Австрии Андрей Грозов заявил, что нацизм снова возрождается в Европе, Москва обеспокоена этим фактом. По мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, реванш нацизма в европейских странах является итогом многолетней подготовки, начавшейся сразу после окончания эпохи Третьего рейха.