Захарова: Запад не оставил идею прибрать к рукам украинский чернозем и нефть РФ

Москва18 апр Вести.Страны коллективного Запада не отказались от идеи заполучить украинский чернозем и российскую нефть, а также поделить мир в своих интересах. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заявление было сделано в интервью ТАСС ко Дню памяти жертв геноцида советского народа, который пройдет впервые 19 апреля.

Нет, не желают они отказываться от мысли прибрать к рукам украинский чернозем, российскую нефть, газ, управлять по крайней мере ими, распространить свое влияние на ресурсы Средней Азии, Закавказья и так далее сказала дипломат

Она отметила, что речь идет о реваншизме, в рамках которого они хотят одержать победу в "этой самой дележке мира под себя, перекройке ресурсов миров под себя". Захарова сравнила это с глобальной стратегией колонизаторского, империалистического отношения к планете, где применима концепция "что мое, то мое, что твое – тоже мое должно быть".

Поэтому это про то, что они считают победу тогда Советского Союза в Великой Отечественной, Второй мировой войне чем-то абсолютно случайным, недопустимым подчеркнула она

Дипломат добавила, что теперь Запад считает себя вправе исправить эту "ошибку".