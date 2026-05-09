Москва9 маяВести.Страны Запада, поддержавшие терроризм киевского режима и поправшие историю, будут "прокляты вовеки". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС, приуроченному к 81-й годовщине Великой Победы.
Конечно, любая финансовая, политическая, информационная поддержка террористической деятельности - а то, что творит Банковая и Зеленский, конечно, терроризм в чистом виде, нет другого более яркого примера терроризма, чем то, что творит Зеленский - в принципе недопустимо, и прокляты они будут вовекисказала дипломат
Она отметила, что правительства западных стран "сейчас воспитывают свои поколения в полном неведении того, что являлось достижением их собственных стран".
Ранее дипломат прокомментировала осквернение советского воинского захоронения на центральном кладбище Вены.