Член PalachPro: противостояние между хакерами России и Украины выдохлось Известный хакер рассказал о самых сильных конкурентах России

Москва15 июл Вести.Острого противостояния между хакерами России и Украины, которое было в начале СВО, уже нет. Об этом заявил в беседе с KP.RU член пророссийской хакерской группировки PalachPro, известный по разработке нейросети "Палач" и атакам на ChatGPT.

Острое противостояние, которое было в 2022 году, заметно выдохлось. Серьезного, организованного противоборства уже нет. Разве что периодически появляются мелкие группы, которые взламывают магазины, аптеки и локальные сервисы ради шума. Это уровень детского сада, который никакого влияния на реальный расклад не оказывает заявил хакер

Реальную конкуренцию России составляют лишь отдельные высококлассные группы из Китая и правительственных структур США.

Российские хакеры по-прежнему в числе сильнейших - у нас сильная математическая школа и глубокое понимание систем считает член PalachPro

Кроме того, российская инфраструктура защищена значительно лучше, чем в том же ЕС, уверен хакер. Камеры, транспорт, табло, светофоры и системы освещения у нас в большинстве случаев имеют многоуровневый контроль и находятся под постоянным наблюдением спецслужб.