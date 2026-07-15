Москва15 июлВести.Острого противостояния между хакерами России и Украины, которое было в начале СВО, уже нет. Об этом заявил в беседе с KP.RU член пророссийской хакерской группировки PalachPro, известный по разработке нейросети "Палач" и атакам на ChatGPT.
Острое противостояние, которое было в 2022 году, заметно выдохлось. Серьезного, организованного противоборства уже нет. Разве что периодически появляются мелкие группы, которые взламывают магазины, аптеки и локальные сервисы ради шума. Это уровень детского сада, который никакого влияния на реальный расклад не оказываетзаявил хакер
Реальную конкуренцию России составляют лишь отдельные высококлассные группы из Китая и правительственных структур США.
Российские хакеры по-прежнему в числе сильнейших - у нас сильная математическая школа и глубокое понимание системсчитает член PalachPro
Кроме того, российская инфраструктура защищена значительно лучше, чем в том же ЕС, уверен хакер. Камеры, транспорт, табло, светофоры и системы освещения у нас в большинстве случаев имеют многоуровневый контроль и находятся под постоянным наблюдением спецслужб.