МИД: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу

Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу МИД: Россия готова отражать киберугрозы из Киева в ходе выборов в Думу

Москва27 апр Вести.Профильные ведомства России находятся в состоянии постоянной готовности к отражению хакерских атак, инициируемых украинской стороной, в том числе в период проведения парламентских выборов.

Об этом сообщил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информбезопасности Министерства иностранных дел РФ Артур Люкманов в интервью РИА Новости

Дипломат обратил внимание на то, что представители киевского режима открыто заявляют о применении информационных технологий против российской стороны.

Он подчеркнул, что подобные действия совершаются при поддержке или попустительстве западных стран, что идет вразрез с международными договоренностями, достигнутыми ранее под эгидой ООН.

Представитель МИД заверил, что компетентные органы обладают всеми необходимыми ресурсами для нейтрализации и предотвращения любых попыток цифрового вмешательства.

По словам Люкманова, работа по купированию исходящих угроз ведется в непрерывном режиме. Он акцентировал внимание на важности укрепления связей с зарубежными союзниками, отметив, что эффективное противодействие современным цифровым вызовам немыслимо без активного международного взаимодействия.

Ранее в России выдвинули инициативу по обязательному закреплению на законодательном уровне мер по противодействию киберугрозам.