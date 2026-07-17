Орешкин: РФ сталкивается с серьезными кибератаками, в том числе с применением ИИ

Против России совершаются серьезные кибератаки, в том числе с применением ИИ Орешкин: РФ сталкивается с серьезными кибератаками, в том числе с применением ИИ

Москва17 июл Вести.Россия сталкивается с серьезными вызовами в сфере кибербезопасности, кибератаки на нее совершаются в том числе с применением искусственного интеллекта. Об этом ИС "Вести" сообщил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.

Технологии на основе ИИ могут создавать большие риски и угрозы при их злоупотреблении, чем и пользуются западные страны, отметил он.

Мы очень сильны с точки зрения кибербезопасности, при этом это не бумажная сила. Россия сейчас сталкивается с очень серьезными вызовами кибератак, в том числе с применением искусственного интеллекта. Поэтому здесь, с точки зрения наших технологий защиты, мы находимся на очень высоком, продвинутом уровне… Мы видим, что ряд западных стран этим злоупотребляют. Они... используют ее в таких враждебных целях сказал Орешкин

Ранее президент РФ Владимир Путин на саммите Россия - АСЕАН заявлял, что Москва совместно с объединением в рамках борьбы с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью будут взаимодействовать в области кибербезопасности.