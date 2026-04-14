Эксперт: злоумышленники охотятся за персональными данными россиян Замдиректора НКЦКИ: компьютерные атаки против РФ становятся все более адресными

Москва14 апр Вести.Объектами компьютерных атак против России все чаще становятся организации, которые обрабатывают персональные данные граждан. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Петр Белов.

По его словам, атаки на российские ресурсы становятся все более адресными.

В последнее время практически все информационные ресурсы подвергаются атакам. И если с начала специальной военной операции это было что-то такое хаотичное, то есть атаковали все, что можно атаковать, то сейчас атаки становятся наиболее предметными. Много атак идет именно на организации, которые обрабатывают персональные данные. С чем это связано - с тем, что потом эти персональные данные можно использовать в мошеннических целях сказал Белов

В качестве примера Белов привел недавнюю атаку на одну из крупных российских страховых компаний.

Там, слава богу, не было большой утечки данных. Вовремя они с нами провзаимодействовали. Потом признались, что чуть-чуть они недооценили возможности противника и не совсем настроили все свои системы безопасности. Да, злоумышленник смог проникнуть в инфраструктуру, но, в принципе, на наш взгляд, тяжелых последствий удалось избежать в этой атаке рассказал Белов

По его словам, борьбу с последствиями той кибератаки координировал НКЦКИ с привлечением ведущих центров Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ (ГосСОПКА).

Также в интервью ИС "Вести" Петр Белов рассказал: кибератаки на РФ могут координировать иностранные спецслужбы.