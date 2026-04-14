Россиян предупредили о рисках взлома умных часов для кражи данных РИА Новости: хакеры могут взламывать умные часы для кражи личных данных и шантаж

Москва14 апр Вести.Руководитель Глобального центра исследований и анализа угроз в составе "Лаборатории Касперского" Kaspersky GReAT Дмитрий Галов в беседе с РИА Новости предупредил о рисках, связанных с уязвимостями смарт-часов для кражи персональных данных кибермошенниками.

Например, злоумышленники могут использовать неправильные настройки приватности для получения доступа к личным данным пользователей, в том числе к информации из сервисов здоровья, что в дальнейшем может быть использовано для шантажа.

Галов пояснил, что в большинстве случаев хакерские атаки направлены не на сами гаджеты, а на связанные с ними облачные аккаунты, где хранится вся собранная информация. Доступ к таким аккаунтам можно получить, например, посредством фишинговых рассылок.

Кроме того, преступники активно ищут пользователей, которые пренебрегают настройками конфиденциальности и открыто делятся данными о своем местоположении и другой чувствительной информацией.

По словам эксперта, эти сведения могут применяться для отслеживания человека, его преследования, а также в рамках социальной инженерии или прямого шантажа, особенно если речь идет о конфиденциальной информации о здоровье.

В статье отмечается, что основной зоной риска являются не столько сами устройства, сколько пользовательские аккаунты и настройки приватности. Галов порекомендовал пользователям внимательно изучать политику конфиденциальности приложений, которыми они пользуются, уточнять, какие данные собираются, с какой целью и могут ли они быть переданы третьим лицам. Также стоит проверять, были ли у сервиса случаи утечек данных в прошлом.

Ранее хакер взломал один из государственных суперкомпьютеров Китая и похитил большой массив конфиденциальных данных.