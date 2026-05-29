Юрист Хаминский: забытый кассовый чек может привести к краже денег со счета

Москва29 мая Вести.Оставленные в магазине чеки могут стать ценным источником информации для злоумышленников. На них нередко печатаются уникальные идентификаторы программ лояльности покупателя или специальные QR-коды, содержащие расширенные сведения о совершенной транзакции.

Об угрозах, связанных с небрежным отношением к кассовым чекам, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский в беседе с RT.

По словам эксперта, мошенники могут использовать эти конфиденциальные данные для совершения телефонных звонков от лица сотрудников обслуживающего банка или администрации торговой сети, чтобы вызвать доверие у жертвы и похитить средства.

Кроме того, юрист указал на риски совершения махинаций, направленных против самих торговых предприятий. Например, недобросовестные лица могут подобрать чужой чек и использовать его для незаконного получения компенсаций или подарочных карт при попытке оформить возврат украденного или подмененного товара.

В связи с этим он призвал граждан проявлять особую осторожность при покупках в ювелирных салонах, магазинах бытовой техники и электроники, а также в пунктах выдачи заказов онлайн-магазинов. Хаминский подчеркнул, что чеки из подобных мест способны косвенно раскрыть посторонним лицам личные данные человека, его потребительские привычки и реальный уровень доходов.

Ранее член Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Елисеев разъяснил, можно ли обменять товар без чека.