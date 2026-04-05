Юрист объяснил, почему документы с личными данными нельзя просто выбросить

Москва5 апр Вести.Привычка отправлять ненужные бумаги в мусорное ведро без предварительного измельчения может обернуться серьезными финансовыми потерями. Об этом в беседе с "Лентой.ру" предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

Документы содержащие паспортные данные, ИНН, СНИЛС должны уничтожаться в обязательном порядке так как эти данные могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов и микрозаймов, а также получения доступа к государственным сервисам. В целом, такие документы лучше уничтожать через шредер или таким образом, чтобы впоследствии невозможно было восстановить содержащуюся в них информацию предупредил Хаминский

По словам специалиста, содержимое мусорных контейнеров давно стало источником персональных сведений для злоумышленников. На основе извлеченных из отходов бумаг аферисты способны похищать денежные средства, оформлять займы на чужое имя, прибегать к шантажу или выстраивать фишинговые схемы.

В зоне особого риска, как отметил Хаминский, находятся банковские документы, выписки по счетам, кассовые чеки, договоры на крупные приобретения и пластиковые карты с истекшим сроком действия — именно они представляют наибольшую ценность для мошенников.